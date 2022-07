Assassin's Creed 'Rift' ambientato a Baghdad dovrebbe uscire nel 2023

Ubisoft starebbe puntando a un'uscita nel 2023 per il suo prossimo gioco di Assassin's Creed, che dovrebbe essere un titolo più piccolo e incentrato sullo stealth.

Con il nome in codice di Rift (anche se probabilmente non si tratta del titolo definitivo), si tratta del progetto incentrato su Baghdad che inizialmente era nato come espansione di Valhalla. Da allora si è trasformato in un progetto a tutti gli effetti, anche se di portata più limitata rispetto ad altri recenti e più estesi titoli di Assassin's Creed.

Bloomberg ha ora dichiarato che Rift arriverà a maggio o giugno 2023.

La scorsa settimana, Ubisoft ha rinviato Avatar: Frontiers of Pandora a un vago "2023-24" e ha detto che anche un altro progetto è stato rinviato internamente. Si pensa che questo progetto sia Rift, realizzato da Ubisoft Bordeaux.

L'esistenza di Rift era stata originariamente riportata da Bloomberg quest'anno, che aveva affermato che il gioco avrebbe avuto come protagonista il personaggio di Valhalla, Basim. All'epoca, Eurogamer.net aveva confermato la notizia e aveva notato che il gioco sarebbe stato incentrato su Baghdad - un dettaglio che ora è stato riportato anche da Bloomberg.

Rift sarà probabilmente annunciato in via ufficiale da Ubisoft a settembre, durante un evento che, secondo quanto dichiarato, svelerà il futuro della serie Assassin's Creed.

In questa occasione potremmo anche ricevere un aggiornamento su Assassin's Creed Infinity, l'altro progetto di Ubisoft che fungerà da piattaforma per i futuri giochi di Assassin's Creed, sviluppati dai team principali del franchise all'interno di Ubisoft Montreal e Quebec. Attualmente circolano voci su dove potrebbe essere ambientato il primo di questi giochi, e in molti puntano al Giappone.

Fonte: Eurogamer.net.