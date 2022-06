Assassin's Creed Valhalla: presentata la modalità rogue-like all'Assassin's Creed Celebration

All'Assassin's Creed Celebration si sta ripercorrendo la storia del brand e si è partiti dall'ultimo capitolo. Vengono presentati i contenuti gratuti del secondo anno per Assassin's Creed: Valhalla e una nuova modalità di gioco chiamata Forgotten Saga, legata alla mitologia norrena. Essenzialmente è una modalità rogue-like e sarà gratuita per tutti i possessori del titolo.

La morte sarà qualcosa da tenere in considerazione per proseguire, migliorando di volta in volta equipaggiamento e abilità. Questa modalità amplia ulteriormente l'offerta ludica del titolo, ormai simile a un live service con nuovi contenuti che appunto verranno lanciati almeno per un altro anno.

Il futuro della saga verrà annunciato a settembre ma nel frattempo, Assassin's Creed: Valhalla è ancora vivo e vegeto.