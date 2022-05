Assassin's Creed, un giocatore è riuscito a battere tutti e 12 i giochi senza subire danno

Nell'industria dei videogiochi ci siamo imbattuti in pochi franchise così popolari nel corso degli anni come Assassin's Creed. Questa saga sviluppata da Ubisoft ci ha portato dalla Terza Crociata o dalle antiche strade di Roma all'era vichinga, passando per la Rivoluzione americana e molto altro. In questi 15 anni i principali titoli di Assassin's Creed ci hanno offerto alcune delle storie più singolari, permettendo a noi giocatori di alterare il corso della storia, mano nella mano con personaggi mitici come Ezio Auditore.

Tuttavia, i giochi di Assassin's Creed si sono evoluti nel tempo, passando dall'essere giochi d'azione a titoli RPG con mondi estremamente grandi, cambiando così la formula di combattimento e tutto ciò che li circonda. Con la trilogia dei giochi di ruolo, la difficoltà è aumentata, poiché i nemici e le aree sono a più livelli, oltre ad alcuni boss finali molto potenti. Nonostante tutte queste difficoltà, un utente è riuscito a battere tutti e 12 i giochi di Assassin's Creed senza subire alcun danno.

L'utente che è riuscito a superare i 12 capitoli di Assassin's Creed senza subire danni, si chiama Hayete Bahadori su YouTube. La sua potente impresa è ora completa, completando di recente Assassin's Creed Valhalla senza subire un solo colpo, un'asciata o qualsiasi altro danno.

Si tratta di un'impresa che ha davvero dell'incredibile, non trovate?

Fonte: Kotaku