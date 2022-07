Assassin’s Creed Rift rimandato di qualche mese

Durante un report sugli utili che includeva la cancellazione di quattro giochi e il ritardo di Avatar: Frontiers of Pandora, Ubisoft ha menzionato un ritardo per un altro "titolo più piccolo e premium non preannunciato". Il gioco dovrebbe essere Assassin's Creed Rift, un nuovo gioco single player della saga che era originariamente destinato a essere un DLC di Assassin's Creed Valhalla.

Secondo Bloomberg News, l'ufficio di Bordeaux di Ubisoft che si sta occupando del progetto ha richiesto che il gioco fosse spostato da febbrario 2023 a maggio o giugno, in quanto lo sviluppo del titolo è molto indietro se paragonato alla previsioni iniziali.

Ormai il rimando dei giochi non è più una novità, anzi è diventata una triste tradizione dell’ambiente videoludico. Ma che anche titoli molto piccoli come Assassin’s Creed Rift debbano subire questa sorte, da molto da pensare sullo stato dell’azienda canadese in questo periodo e sul mondo dello sviluppo in generale.

