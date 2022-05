Assassin's Creed Valhalla ha avuto più giocatori lo scorso anno rispetto al suo lancio

Gli sforzi di Ubisoft per rendere i suoi giochi più accattivanti a lungo termine e presentarli come giochi che rimangono attraenti per lunghi mesi dopo il lancio stanno dando i suoi frutti con Assassin's Creed Valhalla.

Come rivelato nell'ultimo rapporto finanziario di Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla ha registrato più giocatori nell'anno fiscale precedente, iniziato nell'aprile 2021 e terminato nel marzo 2022, rispetto all'anno fiscale in cui è stato lanciato.

Assassin's Creed Valhalla è uscito nei negozi a novembre 2020 e in molti lo hanno etichettato come il miglior capitolo della serie. Ha ottenuto buoni risultati nel suo anno fiscale, terminato a marzo 2021, ma 18 mesi dopo registra un numero maggiore di giocatori.

Ubisoft suggerisce quindi che i giocatori continuano ad acquistare Valhalla e, soprattutto, continuano a giocarci e a investire in contenuti aggiuntivi. Nel corso dell'anno fiscale precedente, Valhalla ha visto quasi il doppio dei soldi spesi per i DLC rispetto a Odyssey dopo la sua uscita nel 2018.

Valhalla ha anche ottenuto un altro record, dato che è il primo gioco di Assassin's Creed a incassare oltre 1 miliardo di dollari e il secondo anno di contenuti aggiuntivi ha sicuramente molto da dire su questi risultati, soprattutto con l'espansione Dawn of Ragnarok.

Fonte: Eurogamer