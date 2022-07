Assassin's Creed Valhalla, l'update Forgotten Saga sta per arrivare! Ecco tutti i dettagli

Il DLC roguelite Assassin's Creed Valhalla Forgotten Saga sta per arrivare e Ubisoft ha mostrato qualche dettaglio in più sulla nuova modalità disponibile dal 2 agosto. Forgotten Saga è stato annunciato durante le celebrazioni per il 15° anniversario della serie e grazie ad un nuovo video lo sviluppatore del gioco analizza le sfumature della nuova espansione.

Il DLC segna la prima volta che Assassin's Creed adotta un formato roguelite, in cui i giocatori dovranno fare ripetuti tentativi per superare una serie di incontri impegnativi. I progressi vengono ripristinati alla morte, ma alcuni aggiornamenti persistenti vengono trasferiti tra le run, rendendo ogni tentativo successivo un po' più fattibile. Forgotten Saga vede il ritorno di Odino come personaggio giocabile, mentre il dio scende a Niflheim, l'inferno vichingo, per affrontare i tirapiedi di Hel.

Ad ogni run, spiega Ubisoft, i giocatori dovranno prendere decisioni su quale strada intraprendere. Quando si attraversano i ponti tra le aree, questi crolleranno, il che significa che non si potrà più tornare indietro e cambiare idea su dove andare. Troverete nuove armi e equipaggiamento man mano che avanzate attraverso Niflheim: le armi vengono randomizzate a ogni nuova corsa, ma la vostra armatura rimane, quindi sarete in grado di diventare sempre più forti con ripetuti tentativi.

Altrettanto importanti sono lo scoprire aree nascoste e mercanti segreti. Diverse aree segrete sparse nelle quattro regioni di Niflheim contengono incontri nemici unici che, una volta sconfitti, sbloccheranno potenziamenti nascosti che garantiscono a Odino potenziamenti permanenti. I mercanti possono offrire una selezione di rune, potenziamenti e abilità.

Ricordiamo che l'update Forgotten Saga di Assassin's Creed Valhalla arriverà il 2 agosto su PC e console.

Fonte: GamingBolt