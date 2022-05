Balan Wonderworld è stato un flop? Forse, ma Square Enix lo raccomanda 'con sicurezza'

Il publisher Square Enix ha brevemente accennato a Balan Wonderworld durante la sua recente conference call per l'anno finanziario appena terminato, dopo che il direttore del gioco Yuji Naka ha recentemente discusso della sua causa contro la società.

Come vi abbiamo riportato qualche settimana fa, Yuji Naka ha rivelato di aver citato in giudizio Square Enix per problemi che ha dovuto affrontare riguardo allo sviluppo di Balan Wonderworld. Ma durante la recente chiamata sugli utili della società, il publisher ha affermato che "è un gioco che consigliamo con fiducia", dopo aver confermato di essere stato coinvolto in una causa con Naka.

La causa è stata ora risolta, e Naka ha iniziato a discutere di alcuni dei motivi per cui Balan Wonderworld ha ricevuto una risposta poco brillante. "Personalmente mi rammarico che Balan Wonderworld sia stato lanciato in uno stato incompiuto", ha dichiarato. "Volevo considerare tanti aspetti e pubblicarlo come un vero gioco d'azione. Non credo che Square Enix e Arzest apprezzino i giochi e i loro fan".

Square Enix confirmed it had lawsuit case with Yuji Naka but declined to comment further. As for Balan Wonderworld, "it is a game that we recommend with confidence." (from Q&A session during earnings briefing) — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 13, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Square Enix ha recentemente venduto alcune delle sue IP occidentali come Tomb Raider e Deus Ex ad Embracer Group. L'acccordo stipulato ha un valore di circa 300 milioni di dollari.

Fonte: MyNintendoNews