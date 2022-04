Battlefield 2042 si aggiorna alla versione 4.0 con oltre 400 correzioni e miglioramenti

La prossima settimana sarà cruciale per Battlefield 2042. L'aggiornamento 4.0 promette infatti la bellezza di 400 tra correzioni e miglioramenti vari e che dovrebbero portare l'FPS DICE a tornare quantomeno appetibile. L'annuncio arriva direttamente da Kevin Johnson, il Community Manager del team di sviluppo, via Twitter.

I miglioramenti colpiranno tutti gli aspetti di gioco, dagli specialisti ai mezzi, passando alla quality of life. Tutto è stato ricalibrato e anche se non abbiamo ancora una data precisa sull'arrivo dell'aggiornamento, la tensione è palpabile.

Update 4.0 for #Battlefield 2042 is set to go live next week, with the Patch Notes going live at the start of that week too.



There are over 400+ Individual Fixes, Bugs, and QoL Improvements to go through next week.



Here are some key bits until the Patch Notes go live. pic.twitter.com/vh1VZV5Y76