Battlefield 2042: disponibile l'aggiornamento 1.2 ricco di novità e ci prepara alla Stagione 2

L'aggiornamento 1.2 per Battlefield 2042 è finalmente disponibile, un update importante non solo per le diverse migliorie (di cui alcune drastiche) ma anche perché si mettono i presupposti per l'arrivo della Stagione 2, questo mese.

In attesa della versione 2.0 ad agosto inoltrato, abbiamo queste novità (le più evidenti):

Caleidoscopio è stata rivista e corretta per offrire un gameplay migliore grazie a nuovi ripari, nuove posizioni delle bandiere, nuovi dislivelli e aggiornamenti grafici di diversi punti della mappa.

Stiamo introducendo il primo cambiamento di stile e tono per i nostri Specialisti, che include diversi modelli aggiornati dei personaggi.

L'efficacia del cannone da 30 mm dell'RAH-68 Huron e dell'YG-99 Hannibal è stata ridotta rendendo il surriscaldamento molto più rapido. Questo contribuirà a limitare il suo impatto sulla fanteria e a renderlo più bilanciato.

Ora è disponibile una pagina per il profilo e le statistiche dell'utente. La pagina fornisce una panoramica delle prestazioni e dei progressi dall'uscita del gioco in poi.

La mira assistita sui controller è stata regolata per garantire una fluidità e un funzionamento più uniformi sui bersagli in movimento.

Ora la modalità automatica del BSV-M riceve una penalità alla precisione, e il danno dei colpi ad alto potere d'arresto diminuisce più rapidamente con la distanza.

Potrete vedere il changelog completo attraverso il link. Non resta che testare tutte le novità introdotte con questo aggiornamento.

Fonte: EA.com