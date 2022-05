Battlefield potrebbe tornare con un nuovo gioco nel 2024

Battlefield 2042 di DICE è stato lanciaro a novembre dello scorso anno e, nonostante diverse grandi patch che hanno apportato numerose modifiche, presenta ancora una serie di problemi.

Il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha recentemente parlato del titolo, elogiando il processo di sviluppo rinnovato guidato dal nuovo boss del franchise Vince Zampella.

Tuttavia, coloro che aspettano con impazienza il prossimo Battlefield dovranno aspettare un po'. Wilson ha detto l'anno scorso che un titolo di Battlefield ogni due anni ha senso, suggerendo un altro gioco nel 2023. Tuttavia, l'insider Tom Henderson ha recentemente riferito su WhatIfGaming che mentre questo era il piano iniziale, fonti sarebbero sorprese per l'arrivo di un Battlefield nel 2023.

Ciò potrebbe significare, dunque, un lancio nel 2024, anche se i piani devono ancora essere finalizzati.

DICE ed EA, insieme a Zampella, non hanno ancora commentato ufficialmente il prossimo Battlefield. Henderson aveva precedentemente riferito che il prossimo titolo sarebbe stato un "hero shooter". Successivamente, ha rivelato che una grossa parte di DICE stava lavorando al gioco successivo che avrebbe avuto un'ambientazione moderna/futuristica. Apparentemente il nuovo titolo annullerà anche molte delle modifiche di Battlefield 2042, anche se ciò non significa che non ci saranno specialisti e le partite da 128 giocatori.

Fonte: Gamingbolt.