Call of Duty Warzone 2 'più simile a Blackout che all'originale' per un insider

Un video riguardo Call of Duty: Warzone 2 pubblicato di recente che contiene dettagli sul sequel in arrivo apparentemente contiene informazioni accurate, secondo un insider del settore.

Il video in questione è dello YouTuber NerosCinema, il quale afferma di essere stato contattato da qualcuno che ha giocato a Call of Duty: Warzone 2 e che ha fatto trapelare dettagli sul gioco online. Come ribadito da NerosCinema, è meglio prendere tutte le affermazioni fatte da questa persona con le pinze in quanto non c'è ancora modo di verificare le informazioni trapelate.

Detto questo, l'insider del settore Tom Henderson, che ora è noto per aver condiviso informazioni trapelate su una varietà di giochi ha affermato che "molto di quanto detto nel video è vero". Tuttavia, Henderson aggiunge: "Suppongo che ci siano alcune discrepanze perché la fonte non riesce a ricordare i dettagli esatti ... Ma sì, sembra che ci sia un gran numero di leak esatti".

Secondo il video, Call of Duty: Warzone 2 è apparentemente "più simile a Blackout (la modalità Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4) che all'originale Warzone". La fonte di NerosCinema afferma inoltre che i loadout faranno ancora parte del gioco ma saranno rinchiusi dietro "roccaforti" che - secondo il video - funzioneranno come mini obiettivi che una volta raggiunti sbloccheranno i loadout.

Il video di NerosCinema condivide altri dettagli sul secondo capitolo di Warzone ma, come abbiamo già detto, è sempre meglio prenderli come semplici rumor.

Fonte: VGC