Call of Duty Warzone, giocatori furiosi a causa di problemi di lag con la Stagione 2

Sembra che le cose non stiano andando bene per i giocatori di Call of Duty Warzone: con l'aggiornamento della Stagione 2 che ha introdotto una serie di modifiche importanti, non solo sono arrivati i cambiamenti ma anche gravi problemi che minano alla giocabilità.

I giocatori hanno notato diversi bug, inclusi problemi di texture su Caldera, ma molti di loro hanno registrato anche importanti problemi di lag. "Gioco su un PC di fascia alta, e posso attestare per certo che il lag è reale", ha affermato un giocatore. "Andava bene prima che togliessero le playlist dedicate al pesce d'aprile". Altri registrano anche gravi problemi di stuttering e casse che si aprono "al rallentatore".

Ci sono anche diversi giocatori che non possono più partecipare alle partite. “Ogni partita, senza eccezioni. Rebirth, BR, Plunder, non sono letteralmente in grado di giocare", ha aggiunto un altro utente.

Per adesso Raven Software non ha ancora detto nulla a riguardo, ma i giocatori si aspettano una patch in tempi brevi che riesca a risolvere questi gravi problemi.

Fonte: Dexerto