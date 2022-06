Call of Duty Warzone avrà una nuova mappa la prossima stagione e Caldera si aggiorna

Call of Duty Warzone sta per aggiornarsi pesantemente, in occasione della Quarta Stagione dedicata a Vanguard e Warzone. Si parte da Caldera, una mappa che ha visto grosse lamentele da parte del pubblico e che verrà aggiornata prossimamente.

Il cambiamento più grande riguarda una riduzione del 50% della vegetazione al fine di migliorare la visibilità. Questo perché molti giocatori si sono spesso lamentati della quantità di "verde" nella mappa tropicale, rendendo difficile individuare i nemici. Verranno introdotti anche nuovi punti di interesse e nuove opportunità di saccheggio, nuovi sotterranei e zone segrete.

Veniamo alla novità più sostanziale, una mappa nuova di zecca chiamata Fortune's Keep. Avrà diversi punti chiave e soprattutto un'imponente struttura armata fino ai denti con 20 cannoni, oltre a elementi da esplorazione come dieci scale e dodici stanze. Il tutto comunque sarà incentrato sulla verticalità.

La nuova mappa dovrebbe sostituire Rebirth Island, viste soprattutto le dimensioni di Fortune's Keep. Novità arriveranno in seguito.

