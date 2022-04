Cyberpunk 2077 ha venduto 18 milioni di copie, secondo i dati riportati da CD Projekt RED

CD Projekt RED ha comunicato i dati finanziari relativi all'ultimo trimestre e tra questi, spiccano chiaramente le 18 milioni di copie vendute per Cyberpunk 2077, uno dei titoli più discussi della storia dei videogiochi. Un numero comunque più che ragguardevole nonostante tutti i problemi avuti dal suo arrivo, segno che il marketing è davvero fondamentale.

Un boost in tal senso è sicuramente derivato dagli upgrade gratuiti per PlayStation 5 e Xbox Series X, che hanno reso il titolo su console finalmente simile alla controparte PC. I lavori però sono ancora in corso, con ulterio update e DLC che arriveranno in seguito.

This is a fascinating number. Because it seems at first glance to be pretty huge! But then you go back and see that Cyberpunk 2077 sold ~14 million copies at launch and you realize that it's actually a big disappointment — a game whose tail was crushed by poor word of mouth https://t.co/2g26QEpdpu