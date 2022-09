Cyberpunk 2077 raggiunge le 20 milioni di copie vendute, un traguardo incredibile nonostante tutto

Prima o poi uscirà un bel libro sulla storia di Cyberpunk 2077, del suo sviluppo, delle scelte di CD Projekt RED al limite dell'umana concezione del rispetto, dell'incredibile bombardamento mediatico in fase di marketing e post release e di un lento recupero dovuto anche al successo dell'anime Edgerunners prodotto dallo Studio Trigger.

Sono tanti i fattori che hanno portato Cyberpunk 2077 a vendere l'incredibile cifra di 20 milioni di copie, una cifra raggiunta per la gran parte ben prima della sua uscita ufficiale come sappiamo ma che nel tempo, anche grazie a prezzi stracciati, è continuata ad aumentare sino all'ultimo boost donato dal già citato successo dell'anime.

Over 20 million cyberpunks have been roaming the streets of Night City – partying with Jackie and getting to know Johnny, driving around with Panam and diving with Judy, hanging out with River and listening to Kerry’s songs.



Thank you and we hope to see you all in the Afterlife! pic.twitter.com/ifFLhg6npO