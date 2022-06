Cyberpunk 2077 si veste un po' da Blade Runner con una mod per auto volanti

Ora potete utilizzare la vostra auto per fare un giro tra le nuvole di Night City, grazie al lavoro di un modder di Cyberpunk 2077.

Let There Be Flight di Jack Humbert vi consente di far volare la vostra auto o moto tra lo skyline di Cyberpunk 2077. La mod è in lavorazione da un po' di tempo ormai, e ora, dopo una serie di aggiornamenti e miglioramenti sembra essere tutto a posto.

Le ruote del veicolo ruotano senza soluzione di continuità mentre si passa alla modalità di volo, rendendo l'attivazione dei booster un vero piacere visivo mentre si decolla. Humbert si è dedicato alla mod da un po' di tempo ormai, anche se di recente è arrivato all'attenzione di tutti grazie a uno YouTuber chiamato Last Known Mean.

Mentre il lavoro di Humbert è impressionante, il video del creatore di contenuti aggiunge un senso di riferimento visivo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che mostra la mod in azione.

Se la mod vi incuriosisce e volete provare a volare per i cieli di Night City allora potete scaricarla cliccando qui.

Fonte: PCGamesN