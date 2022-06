Cyberpunk 2077: Gangs of Night City è il gioco da tavolo annunciato da CD Projekt RED con tanto di trailer

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City è un gioco da tavolo preparato da CMON e CD Projekt RED. Il duo ha deciso di finanziare il progetto da Kickstarter e, come ci si poteva aspettare, i 100.000 dollari necessari per realizzare il progetto sono già stati raccolti.

In Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, avremo accesso a quattro fazioni, una grande mappa di Night City, 38 carte combattimento, 10 carte Edgerunner, 24 carte opportunità, 60 gettoni risorsa, 24 gettoni azione, 37 gettoni storia, 16 gettoni drone, 16 nascondigli, 8 tracker, 12 basi, 2 dadi, ma il gioco stesso includerà anche un numero di carte legate alla storia o al gioco stesso.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City costa attualmente $ 110, ed è probabile che la campagna venga ampliata, dato che grazie al supporto dei giocatori, il goal iniziale è stato ampiamente superato.

L'uscita di Cyberpunk 2077: Gangs of Night City è prevista per luglio 2023. Ricordiamo inoltre che CD Projekt RED ha in cantiere un altro gioco da tavolo, questa volta dedicato a The Witcher che uscirà tra pochi mesi.

Fonte: IGN