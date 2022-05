Cyberpunk 2077 potrebbe ricevere presto DLC gratis con nuove missioni

CDPR ha annunciato che la prima grande espansione di Cyberpunk 2077 non sarà qui fino al 2023, ma questo ha lasciato i fan a chiedersi se qualcosa di sostanziale arriverà durante i 7 e più mesi prima di allora.

Il quest lead designer Pawel Sasko sembra aver accidentalmente confermato che qualcosa sta arrivando attravreso DLC gratis, contenuti che potrebbero essere simili a quelli già visti, ovvero nuove auto, vestiti, armi, appartamenti e pose in modalità foto. Tuttavia, sembra che questa volta potrebbe trattarsi di un vero e proprio nuovo contenuto da giocare.

La fuga di notizie è che uno dei segnalibri di Sasko sul suo browser web sembrava essere un foglio etichettato "DLC4 Gigs", il che implica che un futuro DLC porterà con sé missioni più brevi.

Sappiamo che CDPR si riferisce ai DLC gratuiti come "DLC" e alle espansioni come "espansioni", quindi i fan non dovrebbero aspettarsi una vera e propria espansione della storia.

CD Projekt ha confermato un nuovo gioco della serie The Witcher e la versione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt, recentemente rinviata. Lo sviluppatore ha confermato anche che sta lavorando a uno spin-off del suo gioco di carte Gwent e su progetti non annunciati.

Fonte: Forbes.