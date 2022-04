Cyberpunk 2077: la maggior parte degli sviluppatori sta lavorando sull'espansione

Cyberpunk 2077 occupa ancora la maggior parte del tempo di sviluppo di CD Projekt RED, secondo una recente presentazione dell'azienda. Un grafico che è stato mostrato come parte della riunione rivela che la stragrande maggioranza degli sviluppatori di CDPR sta lavorando all'imminente espansione di Cyberpunk, con un team più piccolo messo da parte per il supporto continuo del gioco attraverso patch e hotfix.

Questo supera di gran lunga il team che lavora al prossimo gioco della serie di The Witcher. Anche in seguito al reveal ufficiale del gioco a marzo, il gruppo impegnato sul prossimo capitolo è più piccolo, suggerendo che ci vorrà del tempo prima di dare una buona occhiata al gioco.

CD Projekt Red ha chiarito questa cosa dopo che la presentazione è stata resa pubblica, poiché la grafica originale affermava invece che la maggior parte degli sviluppatori stava lavorando al prossimo gioco di The Witcher. Lo studio si è affrettato a spiegare che non è così e la maggior parte del suo staff sta ancora lavorando alla prossima espansione di Cyberpunk 2077.

Unfortunately, there was an error in the legend to the chart which presented our team allocation in FY2021 presentation. Obviously - as was said during the call - the biggest part of our team is currently working on the Cyberpunk 2077 expansion. Go to: https://t.co/Ut4Fu6MSOk