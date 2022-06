Dark Souls: Masque of Vindication è un romanzo scritto dallo stesso autore della serie Star Wars X Wing

L'universo di Dark Souls si è espanso in una vasta comunità di fan che sognano nuove avventure. Abbiamo avuto tutta una serie di fumetti dai mondi oscuri di Hidetaka Miyazaki e persino statue enormi, ma questa volta possiamo perderci tra le pagine di un nuovo romanzo della saga.

Dark Souls: Masque of Vindication è il nome del nuovo libro dello scrittore di successo Michael A. Stackpole, noto per le sue opere BattleTech, la trilogia Warrior o quelle ambientate nell'universo di Star Wars e pubblicate alla fine degli anni '90, come la saga X-Wing e The New Jedi Order.

"In una tomba sotterranea, un uomo che avrebbe dovuto essere morto si sveglia nel buio, riprendendo gradualmente i sensi", narra la sinossi dell'opera condivisa da Yen Press, "ha dimenticato il suo passato e non ricorda nemmeno il suo nome". Stackpole ci presenta uno stregone che conosceremo come Ferranos.

I really do like the cover. It has the right feel.https://t.co/HJcyikmPhB pic.twitter.com/oZI89dlCfK — Michael A Stackpole 🇺🇦 (@MikeStackpole) June 17, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Svegliandosi nella cripta e affrontando un cadavere rianimato, Ferranos seguirà il suo istinto per farsi strada attraverso un'avventura epica. Il romanzo promette di espandere i miti e le leggende del franchise di videogiochi. Arriverà sul mercato il 25 ottobre, anche se al momento è stata confermata solo la sua edizione in inglese e giapponese.

Fonte: The Gamer