Dark Souls: The Roleplaying Game, il manuale è pieno di errori, Steamforged si scusa

Steamforged Games ha annunciato che pubblicherà nuovamente il manuale di Dark Souls: The Roleplaying Game dopo che i consumatori hanno segnalato che le loro copie sono piene zeppe di errori.

In una nuova dichiarazione condivisa sul suo sito Web, Steamforged ha dichiarato: "Noi di Steamforged Games vorremmo scusarci sinceramente per gli errori emersi in Dark Souls: The Roleplaying Game". Dopo il lancio delle copie anticipate dell'edizione da collezione in Europa e negli Stati Uniti la scorsa settimana, i consumatori hanno scoperto diversi errori non solo di ortografia, ma anche la presenza di incongruenze con le regole di Dark Souls. La società ha continuato dicendo di aver ascoltato il feedback della community e riconosciuto "l'importanza dei problemi che sono sorti".

"Vogliamo chiarire che prendiamo questa questione estremamente sul serio e quindi abbiamo deciso che la migliore linea d'azione è ordinare le ristampe del libro, emettendo copie sostitutive a quei clienti che hanno già acquistato o preordinato la Standard Edition e/o Collector's Edition", ha affermato la società.

Steamforged ha confermato che i riordini si applicano anche alle versioni PDF precedentemente annunciate, affermando che ogni cliente che acquista una copia del regolamento stampato riceverà anche una copia PDF gratuita. Non è chiaro quando verranno rilasciati in questo momento.

Fonte: Polygon