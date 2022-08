Project Relic si mostra in un nuovo gameplay

Project Cloud Games ha rilasciato un nuovo gameplay trailer di Project Relic, il loro nuovo titolo ispirato esplicitamente a Dark Souls. Il trailer ci dà un’idea di come sia visivamente il gioco ed il suo gameplay in questa versione beta del titolo

Il gioco è un action rpg in terza persona ed è atteso per il 2023. Com’è ovvio, questo trailer mostra un gioco ancora in fase di sviluppo e questo significa che lo stile, la grafica ed i livello potrebbero cambiare. In pratica, non rappresenta la qualità finale del prodotto.

E non vogliamo neanche dimenticare che Project Gloud Games è composto da un piccolo team, quindi non potremo aspettarci un titolo al livello di un Dark Souls 3. Tuttavia il video mostra alcuni combattimenti davvero interessanti e delle atmosfere cupe che tanto piacciono ai fan del genere.

Fonte: DSOGaming