Diablo IV vittima di leak? Blizzard corre ai ripari e cerca di eliminare ciò che è trapelato

Diablo IV è sulla bocca di tutti recentemente per via di alcuni leak che sono trapelati e che mostrano parti importanti di gioco. A quanto pare questi leak provengono da una versione beta del gioco, etichettata come una build di test privato.

Le immagini ed i video che sono stati pubblicati mostrano la schermata iniziale, l'editor del personaggio e altre opzioni iniziali come ad esempio la selezione della difficoltà.

A seguito di queste fughe di notizie ora Blizzard sta cercando di rimuovere video e immagini che mostrano qualcosa di troppo di Diablo IV. Anche se diversi video sono stati rimossi, su alcuni siti e principalmente sui forum rimangono ancora gli screenshot.

Ovviamente l'interesse per Diablo IV è alto dal momento che Blizzard non ha ancora mostrato niente di nuovo per il gioco: resta il fatto che quanto trapelato finora potrebbe benissimo essere modificato in corso d'opera prima che il gioco venga lanciato per tutti.

Fonte: Eurogamer