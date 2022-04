Evil Dead: The Game tra demoni e combattimenti in due nuovi video gameplay

Tra non molto Evil Dead: The Game uscirà e recentemente sono stati pubblicati due nuovi video gameplay grazie a Game Informer. Dopo essere stato posticipato per la prima volta, Evil Dead: The Game è stato nuovamente posticipato a una data fissata per il 13 maggio. Ora Saber Interactive ha deciso di mostrare qualcosa di più su questo gioco.

Il gioco proporrà una formula simile a quanto visto in Back 4 Blood o nei primi video di Ghostbusters: Spirits Unleashed con la possibilità di giocare in single player, ma anche in cooperativa, in PvE come in PvP con combattimenti multiplayer asimmetrici.

Questi due video in 4K ci permettono quindi di avere una panoramica completa del gameplay dei combattimenti, ma anche del comportamento delle squadre di sopravvissuti. I demoni avranno ovviamente un posto importante in Evil Dead: The Game e beneficeranno di abilità diverse che metteranno a dura prova i sopravvissuti.

Vi ricordiamo che Evil Dead: The Game sarà disponibile su PC e console a partire dal 13 maggio.

Fonte: GamingBolt