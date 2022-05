Final Fantasy 16: gli autori avevano lavorato ad un'IP simile a Bloodborne ma poi è stata cancellata

I creatori di Final Fantasy 16 stavano originariamente sviluppando un gioco simile a Bloodborne prima di lavorare su Final Fantasy 14.

Negli ultimi anni, il director di Final Fantasy 14 Naoki Yoshida ha pubblicato una rubrica regolare per Famitsu chiamata "Yoshida Uncensored". I lavori sono stati raccolti in un libro nel 2018 e Yoshida, l'assistente alla regia Hiroshi Takai e il lead UI artist Horishi Minagawa si sono riuniti per celebrare l'occasione con una nuova intervista.

Tutti e tre discutono di un "gioco d'azione hardcore rivolto ai mercati occidentali", che stavano originariamente sviluppando nel 2010 prima di essere chiamati ad aiutare nello sviluppo di Final Fantasy 14. "Era simile a Bloodborne", afferma Takai, quando gli è stato chiesto di che genere fosse il progetto cancellato. Yoshida aggiunge che si trattava di un gioco d'azione, non di un gioco di ruolo, e quando alla fine ha visto Bloodborne gli è stato ricordato il progetto.

"Se avessimo continuato e Bloodborne fosse stato lanciato per primo, probabilmente saremmo andati fuori di testa in questo momento", afferma Minagawa. Takai afferma anche che il progetto aveva anche "le stesse armi e pistole" di Bloodborne, ma in realtà avrebbe avuto come protagonista cinque giocatori in un'ambientazione multiplayer, con quattro giocatori che assumevano ruoli da eroe e il quinto giocatore che tentava di dar loro la caccia come il cattivo.

Nelle notizie correlate: secondo Yoshida Final Fantasy 16 è quasi giunto alla fine e un trailer del gioco arriverà presto.

Fonte: PlayStation Life Style