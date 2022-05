Final Fantasy 16 è 'praticamente finito', nuovo trailer in arrivo presto, parola di Naoki Yoshida

Anche se sappiamo di Final Fantasy 16 da quasi due anni, abbiamo ricevuto solo un trailer durante l'evento di PS5. Nonostante ciò, il director Naoki Yoshida ha parlato molto spesso dello stato di sviluppo del gioco e ora ha fatto sapere ai fan nuovi dettagli.

Come sottolineato dall'account Twitter aitaikimochi, Yoshida è apparso ieri nella diretta streaming di Nier Re(in)carnation, dove ha parlato dello sviluppo di Final Fantasy 16. Secondo le traduzioni di aitaikimochi, Yoshida ha affermato che il gioco è "praticamente completo", il che si allinea con i suoi recenti commenti che dicevano essere nelle fasi finali dello sviluppo.

Non solo, ma sembra inoltre che i fan riceveranno presto un nuovo trailer. Sembra che il trailer sia stato effettivamente realizzato un po' di tempo fa, dato che Yoshida ha anche rivelato che ci sono stati "alcuni fattori" che hanno causato il rinvio del trailer, anche se i motivi specifici non sono stati menzionati.

FF16 news by Yoshi-P from the NieR Re[in]carnation stream:



-The trailer is done. Certain factors caused the announcement to be delayed, but it should drop “soon”



-Dev team spent a long time polishing and debugging the game



-The game is pretty much complete



