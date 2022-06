Forza Motorsport punterà al 4K e 60 FPS su Xbox Series X e ai 1080p e 60 FPS su Xbox Series S

Forza Motorsport è stato uno dei numerosi giochi first party in arrivo per Xbox ad essere mostrato all'Xbox and Bethesda Games Showcase di questo mese e, come da tradizione per la serie, il gioco sembra assolutamente stupefacente.

Sono già stati resi noti molti dettagli sul simulatore di corse, dal sistema dinamico giorno/notte all'introduzione dei box a bordo pista, tra le altre cose, e in una FAQ pubblicata di recente sul sito ufficiale di Forza, lo sviluppatore Turn 10 Studios ha fornito altri interessanti dettagli.

Per essere più precisi, lo sviluppatore ha confermato la risoluzione e il frame rate del gioco per le console Xbox. Su Xbox Series X, Forza Motorsport punterà al 4K e 60 FPS, mentre su Xbox Series S ai 1080p e 60 FPS. Resta da vedere se il gioco avrà o meno una modalità grafica multipla, anche se probabilmente le informazioni su questo fronte saranno rese disponibili più vicino al lancio.

In ogni caso, si tratta di numeri che faranno gola al pubblico. Oltre a questo, è stato confermato che Forza Motorsport potrà contare sul ray-tracing in tempo reale.

Forza Motorsport sarà lanciato per Xbox Series X/S e PC nella primavera del 2023.

Fonte: Gamingbolt.