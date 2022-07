Forza Motorsport: nuovi dettagli da Turn 10 sulla fisica next-gen su pc e console

La presenza del Ray Tracing su Xbox Series X|S in 4k a 60fps ha sicuramente reso felici i fan di Forza Motorsport, che ora possono iniziare a sognare anche per il modello di guida del gioco stando alle dichiarazioni di Turn 10.

La software house ha infatti pubblicato su Twitter un nuovo post dedicato al loro titolo di guida simulativa, in cui ha sottolineato le caratteristiche che rederanno davvero next-gen le sospensioni e la gestione della fisica di questo nuovo capitolo della serie motoristica.

Drivers will enjoy the accuracy of our physics which have taken a generational leap in the new #ForzaMotorsport! Thanks to your feedback, we’ve greatly improved the car dynamics and fine-tuned our suspension with dynamic force propagation, roll center, anti-dive and squat. pic.twitter.com/ju3Dvkt7gU