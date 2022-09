Forza Motorsport è nel pieno dello sviluppo, la rifinitura finale arriverà solo nel 2023

Oggi si è svolto il consueto Forza Monthly, evento dedicato ultimamente quasi esclusivamente ai Forza Horizon ma che ultimamente si è aperto anche al futuro Forza Motorsport, visto finalmente all'ultimo Xbox & Bethesda Showcase.

Nonostante sappiamo che tutti i titoli presentati nello show Microsoft arriveranno entro giugno del 2023, c'è da capire quando Forza Motorsport verrà collocato e forse, non sarà nei primi mesi dell prossimo anno. Questo perché, come ha comunicato il general manager Dan Greenwalt, il lavoro Turn 10 si trova in pieno sviluppo con fase di rifinitura finale, che arriverà solo nel 2023.

(FYI) Dan Greenawalt says Forza Motorsport is still in the production phase and heading into polish phase sometime in the new year



The 4 phases of game development:

1. Concept Phase

2. Pre-production Phase

3. Production Phase

4. Polish Phase



Timestamps:https://t.co/zcToMyijtk pic.twitter.com/VATebrwia5 — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) September 12, 2022

Questa fase varia ovviamente da gioco a gioco ma per il nuovo Forza Motorsport, che a conti fatti è un reboot e ha all'attivo il ray-tracing in-game, potrebbero volerci più di due mesi. Tecnicamente, Forza sarebbe collocato per la primavera ma considerando sia molto difficile che l'ultima fase parta proprio il 1° gennaio 2023, l'uscita per maggio/giugno non sarebbe da escludere.

Parliamo comunque di un team che sa assolutamente il fatto suo, per cui possiamo anche sperare che il nuovo racing game Microsoft arrivi prima del previsto. Per sapere qualcosa in più potete sempre consultare il nostro approfondimento.