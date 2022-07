Forza Motorsport svela qualche prezioso dettaglio su pitstop, strategie di gara e non solo

Forza Motorsport è stato mostrato nel dettaglio durante l’ultimo showcase di Microsoft, tuttavia siamo ancora ben lontani dalla sua uscita e potremo nel tempo scoprire nuovi dettagli e caratteristiche, come ad esempio quelle dichiarate oggi da Turn 10 in un tweet.

Race strategy is an integral gameplay element of the all-new #ForzaMotorsport. At the pitstops, you’ll be able to refuel and change tire compounds with a choice of hard, medium, or soft tires with each having their own grip and wear characteristics. pic.twitter.com/sN5qImLDsD