Forza Motorsport promette un importante focus sul weekend di gara nel multiplayer

Forza Motorsport ha fatto bella mostra di sé all'Xbox & Bethesda Showcase, puntando forte sui miglioramenti tecnici e qualitativi dell'opera. Presto potremmo sapere qualcosa in più anche sul gameplay in senso stretto ma molti indizi cominciano a farsi strada per configurare un online nuovo di zecca.

Turn 10 infatti ha ripetuto spesso come i weekend di gara avranno una struttura simile a ciò che accade nella realtà e ha voluto confermarlo ancora oggi, con un nuovo tweet:

You’ve asked for deeper, more authentic multiplayer racing, and we set out to make that a reality. The new #ForzaMotorsport has a focus on growing skills and building communities by incorporating a race weekend-like structure with Open Practice, Qualifying and a Featured Race. pic.twitter.com/SyXiMSuQVU