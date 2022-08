GeForce NOW aggiunge quasi 40 giochi alla sua lineup compreso Saints Row

Ora che siamo entrati nel mese di agosto anche GeForce ha annunciato i nuovi giochi che arriveranno sul servizio di cloud gaming GeForce NOW. Ci sono ben 38 giochi aggiunti nel catalogo, tra cui Saints Row.

Saints Row è stato lanciato nel 2006 come alternativa più matura alla serie Grand Theft Auto incentrata sulla rivalità tra bande. Con quattro giochi principali alle spalle, il franchise è praticamente scomparso dopo che il suo personaggio principale è diventato un supereroe onnipotente incaricato di contrastare un'invasione aliena dall'interno di una simulazione in Saints Row IV. Ora la serie sta per tornare con un reboot tra nuovi personaggi e storia inedita.

Per quanto riguarda l'elenco di giochi disponibili già questa settimana troviamo:

Retreat to Enen (nuova aggiunta su Steam ed Epic)

Asphalt 9: Legends (nuova aggiunta su Steam)

Lost Light (nuova aggiunta su Steam)

Camp Canyonwood (nuova aggiunta su Steam, disponibile oggi)

Turbo Golf Racing (nuova aggiunta su Steam, disponibile oggi)

Creeper World 4 (Steam)

Hardspace: Shipbreaker (Epic Games Store)

Strategic Mind: Blitzkrieg (Epic Games Store)

Strategic Mind: The Pacific (Epic Games Store)

Strategic Mind: Spectre of Communism (Epic Games Store)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Epic Games Store)

Talisman: Digital Edition (Steam)

Video Horror Society (Steam ed Epic Games Store)

E qui potete dare uno sguardo ai giochi che arriveranno a partire dalla prossima settimana:

Tyrant’s Blessing (8 agosto)

Farthest Frontier (9 agosto)

Arcade Paradise (11 agosto)

Rumbleverse (11 agosto)

Cult of the Lamb (11 agosto)

Thymesia (18 agosto)

Ultimate Fishing Simulator 2 (22 agosto)

Fallen Legion Revenants (23 agosto)

Saints Row (23 agosto)

The Bridge Curse: Road to Salvation (25 agosto)

F1 Manager 2022 (30 agosto)

Scathe (31 agosto)

Mondealy (31 agosto)

Century: Age of Ashes (Steam ed Epic Games Store)

Clanfolk (Steam)

Coromon (Steam ed Epic Games Store)

Dark Deity Name (Steam ed Epic Games Store)

Hotline Miami 2: Wrong Number (Steam)

HYPERCHARGE: Unboxed (Steam ed Epic Games Store)

Infinite Lagrange (Steam)

Last Call BBS (Steam)

Lumencraft (Steam)

Phoenix Point (Epic Games Store)

Plague Inc: Evolved (Steam)

Rebel Inc: Escalation (Steam)

