Gran Turismo 7 si aggiorna con tre nuove auto, di cui una decisamente iconica

L'enciclopedia dell'automobile videoludica che prende il nome di Gran Turismo sta per includere tre nuove vetture a partire dal 25 luglio, presentate come al solito dallo stesso Kazunori Yamauchi sui social. L'anticipazione avviene attraverso le silhouette di questi tre bolidi, ormai divenuto un gioco nel gioco, cercando di scoprire di che auto si tratta.

La più semplice e facilmente riconoscibile è la Skyline R30 Turbo C, la "Super Silhouette" costruita per gareggiare nel cosiddetot Gruppo 5. Questa è una vettura abbastanza iconica anche se è apparsa solo in Gran Turismo 2. I suoi ampi spoiler permettono un'aderenza niente male nonostanze l'obsolescenza del progetto.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per scoprire le altre due bisogna aguzzare la vista e andare di intuito. L'auto d'epoca centrale potrebbe essere una Maserati A6GCS Spider, che ha vinto il GT Award al Concours d'Elegance di Pebble Beach 2014. L'ultima in basso a sinistra è la più difficile: potrebbe essere una Porsche 918 con spoiler posteriore aperto, una supercar ibrida facente parte della "santa trinità" raccontata in Gran Tour, assieme a McLaren P1 e Ferrari LaFerrari. Ci si aspetta un trailer molto presto comunque, proprio per presentare queste vetture.

Fonte: GTPlanet