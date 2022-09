Gran Turismo il film avrà David Harbour di Stranger Things tra gli attori

PlayStation Productions è in piena attività, con diversi progetti in corso, e uno di questi è un film basato sull'amata serie Gran Turismo di Sony. Sembra una scelta strana per un film pensato per il grande schermo, ma i lavori sono comunque in corso e il progetto sta attirando alcuni talenti di rilievo.

In particolare, il film di Gran Turismo ha ora la sua prima star: David Harbour ha infatti firmato per interpretare una parte. L'attore è noto soprattutto per il ruolo di Jim Hopper in Stranger Things, ma è apparso anche in Quantum of Solace, Revolutionary Road e, più recentemente, in Black Widow.

Il suo personaggio nel film sarà quello di un pilota di auto da corsa in pensione che insegnerà al protagonista principale a guidare.

Gran Turismo è un racconto basato su fatti realmente accaduti che racconta di un giovane giocatore di GT che ha partecipato a campionati professionali all'interno del gioco per poi qualificarsi a gareggiare nella vita reale.

Sembra che Harbour avrà un ruolo di mentore in questo film. Al momento è l'unico attore coinvolto, anche se sappiamo che Neill Blomkamp è a bordo per dirigere il film. L'uscita nei cinema è prevista per il prossimo agosto.

Fonte: Pushsquare.