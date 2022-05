Gran Turismo 7 aumenta di nuovo il prezzo delle auto con l'update 1.15

Dopo aver aggiunto tre nuove auto (Roadster Shop Rampage, Toyota GR010 Hybrid e SUZUKI Vision Gran Turismo), il nuovo update di Gran Turismo 7 ha riservato un'altra sorpresa ai fan, aumentando il prezzo di numerose auto presenti nello speciale catalogo di auto storiche Hagerty.

Si tratta di auto speciali per tanti motivi, primo tra tutti il prezzo che segue l'andamento reale del mercato, indicato da Hagerty, la più grande agenzia assicurativa di auto storiche. Non molto tempo fa, questa idea di rendere il valore in-game identico al valore reale generò diverse polemiche e considerata una forte spinta verso le microtransazioni.

Se per alcune vetture il prezzo è rimasto invariato, per molte altre la situazione è ben diversa: la McLaren F1 ad esempio è passata da 18.500.000 crediti a 19.400.000, la Ferrari F40 da 1.350.000 a 2.600.000 e la GTO da 2.500.000 a 3.100.000. L'icremento sembra spaventare parecchio i giocatori, che vedono in questo rialzo una decisa tendenza. Vedremo più avanti se anche questa volta Polyphony prenderà provvedimenti a seguito delle lamentele.

Fonte: GTPlanet