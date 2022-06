Gran Turismo 7 riceverà un nuovo aggiornamento questa settimana

Il prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7 è in arrivo questa settimana e vedrà il ritorno di uno dei veicoli più iconici del franchise per la prima volta in un decennio.

Il responsabile dello studio Polypony Digital, Kazunori Yamauchi, ha rivelato l'aggiornamento su Twitter, affermando ieri che "arriverà la prossima settimana", senza indicare una data precisa.

Yamauchi ha postato la "solita" immagine composita delle auto in arrivo con l'aggiornamento, di profilo ma fortemente ombreggiate. Questo ha rivelato che l'aggiornamento porterà tre nuovi veicoli, che sembra essere la norma ogni mese per GT7.

Le tre auto sembrano essere piuttosto facili da identificare. La prima è la Suzuki Escudo Pikes Peak, che è apparsa per la prima volta in Gran Turismo 2. La seconda auto sembra essere la Suzuki Vision Gran Turismo. La terza vettura, che sembra essere una novità per la serie, dovrebbe essere una versione cabriolet della Ford del 1932, o Deuce Roadster.

Al momento non ci sono indicazioni su altri aggiornamenti del gioco, ma i fan sperano anche in nuovi circuiti e in nuovi eventi in cui gareggiare.

Solo un circuito è arrivato nel gioco dopo il lancio, e si trattava di una versione leggermente rivista del Circuit de Spa-Francorchamps.

Inoltre, i giocatori sono ancora in attesa della possibilità di vendere le auto, segnalata da Yamauchi come una prospettiva "a breve termine", mentre i problemi legati alle lobby aperte, notevolmente più limitate rispetto GT Sport, sono un'altra priorità per molti.

Fonte: GTPlanet.