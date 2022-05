Gran Turismo 7 riceverà un nuovo aggiornamento questa settimana, in arrivo la Toyota GR010

Il creatore della serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, ha confermato che un nuovo aggiornamento dei contenuti arriverà per Gran Turismo 7 durante questa settimana.

Yamauchi ha annunciato l'aggiornamento con la "sagoma" delle auto, ormai tradizionale. Questo è un teaser per il veicolo che arriverà con l'aggiornamento, composto da inquadrature laterali delle auto in ombra e illuminate dall'alto.

Insieme all'immagine, Yamauchi ha confermato che l'aggiornamento arriverà questa settimana, anche se non c'è ancora una data precisa. Con ogni probabilità sarà verso la fine della settimana, ma gli aggiornamenti di GT non hanno un giorno della settimana prestabilito.

È un aggiornamento che alcuni si aspettavano, grazie a un precedente annuncio di Toyota in merito alla Toyota Gazoo Racing GT Cup 2022. Il programma include una gara il 5 giugno per un'auto che al momento non è in GT7, che richiede un aggiornamento prima di aggiungerla. Come possiamo vedere dal Tweet, è una delle tre auto incluse.

Si tratta della Toyota GR010, l'ingresso dell'azienda nella nuova categoria Le Mans Hypercar.

La GR010 si basa sul successo della TS050, che ha vinto a Le Mans tre volte di seguito, di cui due in una sola stagione grazie a un cambio di calendario. Forse non sorprende quindi che anche la GR010 abbia vinto Le Mans alla sua prima uscita.

Fonte: GTPlanet.