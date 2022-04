Gran Turismo 7 si rimette in carreggiata con la patch 1.11. Ecco cosa cambia

La patch 1.11 di Gran Turismo 7 è stata pubblicata ieri, portando la prima delle modifiche promesse due settimane fa quando lo sviluppatore Polyphony Digital ha cercato di scongiurare le intense critiche all'economia delle ricompense del gioco (e alle sue microtransazioni costose).

Questo primo round di modifiche contribuisce notevolmente a rendere più "gratificante" il gioco. Le ricompense per "l'ultima metà" delle gare della campagna World Circuit sono state aumentate, insieme alle ricompense per le gare Arcade, personalizzate e online e le sfide a tempo Circuit Experience.

Tre nuove gare sono state aggiunte al World Circuit, sui circuiti di Tokyo Expressway, Le Mans e Sardegna. Inoltre, è stata aggiunta una serie di gare di resistenza di un'ora alla modalità Missioni, che assegneranno fino a 1,2 milioni di crediti ogni volta che verranno affrontate.

Oltre ai nuovi eventi e all'aumento delle ricompense, sono state introdotte modifiche per rendere più facile la raccolta di auto di alto valore. Il limite per i crediti guadagnati nel gioco è stato portato a 100 milioni di crediti, gli inviti dei produttori all'acquisto di auto rare dureranno più a lungo e il numero di auto classiche disponibili in qualsiasi momento nelle concessionarie di auto usate e leggendarie è aumentato.

Ci sono un sacco di altre correzioni nelle patch note.

Annunciando per la prima volta questi cambiamenti alla fine di marzo, il boss di Polyphony Kazunori Yamauchi ha affermato che arriverà molto altro in futuro, inclusa la possibilità di vendere auto, gare di 24 ore e prove a tempo online con un sistema di ricompense scalabili.

Fonte: Polygon.