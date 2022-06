Gran Turismo 7 aggiungerà tre nuovi veicoli, ecco tutti i dettagli

L'aggiornamento 1.17 di Gran Turismo 7 verrà lanciato giovedì 23 giugno alle 18:00 e aggiungerà la Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special '98, la Suzuki Vision Gran Turismo e la Ford Roadster del 1932.

Nell'aggiornamento è stato aggiunto anche il tracciato Watkins Glen International. Un aggiornamento sul blog PlayStation ha descritto il percorso come: "un percorso stradale storico trovato nello Stato di New York, a circa 260 miglia a nord-ovest di New York City, aperto nel 1956 ed è circondato da dolci colline".

Oltre alle nuove auto e al nuovo circuito, sono stati aggiunti menu extra alla modalità Cafe del gioco. Questi non sono menu nel senso tradizionale del termine, piuttosto sono menu letterali di caffè composti da diverse auto che i giocatori possono raccogliere per ottenere ricompense.

Sono stati aggiunti i seguenti 3 Menu Extra:

Collezione Toyota 86: disponibile dal Livello collezionista 20

Collezione Honda Type R: disponibile dal Livello collezionista 20

Collezione Motore rotativo: disponibile dal Livello collezionista 32

Sony ha recentemente annunciato anche la data di uscita del film Gran Turismo, che arriverà il prossimo anno.

Fonte: PlayStation Blog