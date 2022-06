Gran Turismo 7 'non è pronto per gli eSport'. Il campione FIA Nations Cup, Valerio Gallo, abbandona il gioco

Da quando Gran Turismo 7 è arrivato negli scaffali, digitali e non, ne ha passate di cotte e crude, partendo da valutazioni generali non lusinghiere come negli anni d'oro e la questione microtransazioni che ancora oggi non sembra trovare una reale soluzione.

Ma Gran Turismo 7 sembra avere altri problemi, finora trascurati ma che hanno preso largo spazio dopo le parole di Valerio Gallo, campione del FIA Nations Cup World Champion 2021 che ha deciso di abbandonarlo viste le condizioni dell'online, ancora afflitto da crash, bug, lag e un'instabilità generale del codice. Una situazione molto distante dal predecessore Gran Turismo Sport ed è per questo che Gallo ha esortato Polyphony a lavorarci su.

This should be very worrying for Polyphony a day Gran Turismo. If your current world champion doesn't want to play the game, something needs drastically changing.