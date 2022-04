Halo Infinite, la modalità Battle Royale in arrivo a novembre e avrà elementi single player per un rumor

Halo Infinite riceverà la sua modalità battle royale a novembre, se tutto andrà come previsto da 343 Industries, secondo fonti non ufficiali. Jez Corden, già nota fonte non ufficiale di informazioni su Microsoft, ha commentato nel podcast di Xbox Two di essere già stato informato di diversi dettagli di questa nuova esperienza che verrà aggiunta ad Halo Infinite.

Secondo Corden, la modalità battle royale incorporerà le meccaniche della campagna di Halo Infinite, come le missioni opzionali, come parte di obiettivi in continua evoluzione che incoraggiano i giocatori a guadagnare punti quando li completano.

Corden afferma che le squadre guadagnano punti completando gli obiettivi e sconfiggendo altri giocatori, ma non gli sono stati raccontati tutti i dettagli dell'esperienza che sta preparando. Nonostante abbia indicato il suo arrivo nella stagione 3, a novembre, Corden afferma che potrebbe essere rinviato nel 2023, ma la previsione interna è persino di introdurlo come parte del primo anniversario del gioco.

Da tempo si vocifera di una modalità battle royale per Halo Infinite sviluppata da Certain Affinity, una modalità che avrà sia elementi PvP che PvE, in linea con quanto Corden ha sentito ora. "Quello che ho sentito è che stanno testando, testando una sorta di cosa PvPvE. Non sarà un battle royale tradizionale, non sarà un clone diretto di PUBG, ad esempio, non sarà un copia diretta" ha dichiarato Corden.

Per adesso stiamo parlando di rumor: non ci resta che attendere notizie da 343 Industries.

Fonte: VGC