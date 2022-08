Halo Infinite ha un bug nella campagna co-op ma sembra sia una 'scelta di design'

La campagna cooperativa di Halo Infinite sarebbe stata segnalata a 343 Industries per la presenza di un bug che colpisce i veicoli e i Marines, ma ora lo sviluppatore avrebbe risposto spiegando che l'apparente difetto è in realtà presente nel gioco "per design".

Un giocatore della campagna cooperativa di Halo Infinite chiamato oGxSKiLZz117 ha notato che, quando si gioca online, i Marine guidati dall'IA che accompagnano Master Chief entrano solo nei veicoli occupati o guidati dal giocatore che ospita il server cooperativo: entrambi i giocatori possono avere Warthog e un numero sufficiente di Marine per riempirli e guidare una carica sui Banished, ma i soldati salgono solo sul veicolo dell'ospite, lasciando l'altro giocatore cooperativo da solo. Questo apparente bug sarebbe stato segnalato a 343 attraverso i canali di supporto ufficiali e lo sviluppatore avrebbe risposto.

Il giocatore responsabile della segnalazione del bug ha condiviso un'immagine, dicendo che si tratta di uno screenshot di una risposta ufficiale ricevuta da 343, in cui lo studio apparentemente spiega "il comportamento che hai notato riguardo ai Marines che entrano solo nel veicolo del leader del Fireteam o dell'ospite è stato progettato".

Nel frattempo, i giocatori hanno commentato il comportamento dei Marine nella campagna cooperativa di Halo Infinite, sostenendo che l'IA dei compagni, che sia il risultato di un bug o meno, lascia il mondo di gioco dell'FPS con una sensazione di "vuoto".

"Penso che questo contribuisca molto a far sembrare il mondo di Infinite vuoto e morto", scrive un giocatore. "Non succede mai nulla, nessuno si muove. Tutti i Marines sono nelle loro FOB o in attesa di essere salvati, a parte qualche missione scriptata. Il gioco sarebbe sembrato molto più vivo se ci si fosse imbattuti in pattuglie di Marine sulle strade che si scontravano a caso con i Banished".

"L'IA dei Marines in Infinite è davvero elementare", scrive un altro giocatore. "Non si è in grado di dare ordini, e i Marines riescono a malapena a pensare da soli".

Fonte: PCGamesN.