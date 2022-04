Halo Infinite: Certain Affinity e 343 Industries rafforzano la collaborazione per nuovi contenuti e modalità

Oltre ai rumor secondo cui il co-sviluppatore di Halo Infinite, Certain Affinity, sta realizzando una nuova modalità per Halo Infinite che potrebbe essere ispirata alla battle royale, la società con sede ad Austin, in Texas, ha suggerito che sta lavorando insieme a 343 Industries per far evolvere il titolo in "modi nuovi ed entusiasmanti."

In un tweet Certain Affinity ha dichiarato: "siamo onorati di affermare che stiamo approfondendo la nostra relazione con 343 e ci è stato affidato l'ulteriore evoluzione di Halo Infinite in modi nuovi ed entusiasmanti". Il tweet si collega anche alla pagina di reclutamento di Certain Affinity, che ha oltre 40 posizioni aperte. È possibile che il tweet sia un tentativo di aiutare l'azienda con il reclutamento, e ciò non sarebbe sorprendente dato che molte aziende nel settore dei videogiochi e non solo stanno cercando di aumentare il personale in questo momento.

Tuttavia, non tutte le posizioni di Certain Affinity sono per Halo Infinite. La società sta anche realizzando una nuova IP e lavora ai giochi Call of Duty.

Per quanto riguarda ciò che potrebbe comportare il lavoro di Certain Affinity su Infinite, è stato riferito che lo studio sta costruendo una nuova modalità per il gioco che potrebbe essere una battle royale. Windows Central ha segnalato che questa modalità è in fase di sviluppo con il nome in codice "Tatanka". È descritta come una modalità "adatta ai nuovi arrivati" non così impegnativa come le modalità competitive tipiche di Halo.

Il sito ha riferito che questa modalità è rivolta in parte a utenti che non giocano necessariamente ad Halo e potrebbero gravitare maggiormente verso giochi come Fortnite, Call of Duty: Warzone e Apex Legends.

Questa nuova modalità, se fosse reale, si collegherà in qualche modo alla nuova modalità Forge di Halo Infinite, con contenuti creati dalla community, secondo Windows Central. Forge ha mancato il lancio di Halo Infinite e ora arriverà durante la stagione 3.

Anche se per ora tutto ciò rimane incerto, 343 ha confermato che Halo Infinite riceverà una nuova modalità chiamata Last Spartan Standing nella stagione 2, che inizierà il 3 maggio.

Fonte: Gamespot.