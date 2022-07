Halo Infinite: un ex director di Bungie si unisce a 343 Industries

Joseph Staten, Head of Creative di Halo Infinite, ha annunciato che l'ex director di Bungie, Paul Bertone, si è unito a 343 Industries per lavorare allo sparatutto di punta per Xbox in qualità di Technical Design Director. In questa posizione, Bertone contribuirà a colmare il divario tra i team di progettazione e programmazione dello studio, assicurando che gli sviluppatori siano in grado di creare contenuti con i loro strumenti senza intoppi.

"Sono felice di confermare che il veterano Paul Bertone si è unito al team come Studio Technical Design Director", ha scritto Staten in un tweet. "Paul e io ci siamo conosciuti nel 1999, ai tempi di Bungie a Chicago, e poi abbiamo realizzato insieme Halo 1-3, ODST e Reach. Sono entusiasta che Paul contribuisca a guidare il futuro di Halo Infinite".

Bertone ha lavorato in Bungie dal 2000 al 2012, aiutando lo sviluppatore a lanciare tutti e cinque i giochi di Halo. Ha poi lasciato la società prima della transizione da Halo a Destiny. Negli anni successivi ha collaborato con diversi studi, tra cui Undead Labs, sviluppatore di State of Decay e State of Decay 2, prima di tornare ad Halo nel 2022.

I’m happy to confirm @Halo veteran Paul Bertone has joined the team as Studio Technical Design Director. Paul and I met in 1999, back in Bungie’s Chicago days, and then shipped Halo 1-3, ODST and Reach together. I’m thrilled to have Paul help lead the future of #HaloInfinite. pic.twitter.com/oYR8bhOBak — Joseph Staten (@joestaten) July 6, 2022

È positivo vedere il ritorno di uno sviluppatore veterano di Halo, soprattutto perché la sua esperienza potrà aiutare 343 Industries a creare contenuti per Halo Infinite con maggiore frequenza. Una delle maggiori critiche mosse dai fan al gioco sin dal suo lancio alla fine del 2021 è la significativa mancanza di varietà; si spera che, con l'aiuto dell'esperienza tecnica di Bertone, gli sviluppatori possano creare nuove modalità di gioco e playlist di matchmaking in modo più efficiente.

Fonte: Windowscentral.