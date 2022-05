Halo Infinite lancia l'evento Fracture: Entrenched con un nuovo Battle Pass e una nuova modalità di gioco

Il secondo evento di Halo Infinite Stagione 2, soprannominato Fracture: Entrenched, è ufficialmente online. Come l'evento Fracture: Tenrai che si è svolto durante la stagione 1, Fracture: Entrenched è incentrato su uno speciale set di armature a tema. L'armatura Yoroi di Fracture: Tenrai ha evocato l'aspetto dei guerrieri samurai, ma questa volta i giocatori possono personalizzare il loro Spartan in modo che assomigli a un difensore di trincea pesantemente corazzato con il nuovo nucleo dell'armatura Eaglestrike.

Eaglestrike, così come diversi pezzi di armatura per il nucleo e altri cosmetici, possono essere sbloccati procedendo con il Pass evento gratuito di Fracture: Entrenched. Ci sono 30 livelli di questo Event Pass in totale. Per far progredire l'Event Pass, i giocatori dovranno completare le Sfide evento giocando alla modalità di gioco in primo piano chiamata Land Grab.

Land Grab è l'ultima modalità arrivata nell'esperienza multiplayer di Halo Infinite ed è essenzialmente una versione più caotica di King of the Hill. All'inizio di ogni partita di Land Grab, sulla mappa si generano tre zone neutrali. Catturare una zona la blocca e assegna un punto alla squadra che la possiede, e una volta che tutte e tre le zone sono state catturate, scompaiono e si genera un nuovo trio di zone. Questo ciclo continua fino a quando una squadra ottiene 11 punti, dando loro la vittoria.

Nel complesso, Fracture: Entrenched sembra che sarà uno dei migliori eventi finora, anche se è importante tenere a mente che sarà attivo solo durante l'ultima settimana di ogni mese nella Stagione 2. Ciò significa che avrete solo sei settimane per sbloccare completamente tutto da Fracture: Entrenched Event Pass da ora fino alla conclusione della Stagione 2 del 7 novembre 2022.

Fonte: Windowscentral.