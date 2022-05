Halo infinite perde ancora pezzi: l'head of design Jerry Hook lascia 343 Industries

Jerry Hook, head of design di Halo Infinite, ha annunciato la sua partenza da 343 Industries.

"Oggi segna il mio ultimo giorno con 343i, Microsoft e Halo", ha scritto Hook in una dichiarazione condivisa su Twitter. "Ho lavorato al fianco di alcune delle persone più appassionate e motivate del settore, che hanno avuto un impatto su milioni di giocatori in tutto il mondo."

"Grazie a tutto quello che mi ha permesso di correre al vostro fianco in questo fantastico settore", ha continuato Hook. "E grazie a questa community."

Hook, che si descrive come un "veterano fondatore di Xbox Live" nella sua biografia su Twitter, ha iniziato la sua carriera in Microsoft nel 2003, dove ha ricoperto il ruolo di lead program manager for commerce and accounts su Xbox Live. In seguito ha assunto un ruolo di produttore esecutivo, con crediti in numerosi titoli di Halo sviluppati da 343 industries, tra cui Halo 4 e Halo 5: Guardians.

Hook si è separato da Microsoft nel 2015, unendosi a Bungie per lavorare al franchise di Destiny, ma è tornato nel mondo di Halo e 343 Industries nel 2018, assumendo il ruolo di responsabile del design di Halo Infinite nel 2019. Hook deve ancora condividere il suo futuro dopo la partenza dallo studio.

L'annuncio di Hook segue una serie di altre partenze di alto profilo dal team di Halo Infinite negli ultimi mesi. Il multiplayer lead, Andrew Witts, ha lasciato lo studio a marzo, dicendo che voleva "prendersi un po' di tempo per rilassarsi e ricaricarsi", mentre il lead narrative designer Aaron Linde ha lasciato 343 a gennaio per entrare in Riot Games.

Fonte: Eurogamer.net.