Halo Infinite e la modalità Forgia in un leak che mostra la personalizzazione delle armi

Una delle conferenze andate in onda la settimana scorsa è stata quella di Xbox e Bethesda, in cui abbiamo visto importanti novità su giochi futuri come Starfield, Redfall e nuovi contenuti da titoli già usciti come Forza Horizon 5. Ma senza dubbio uno dei giochi assenti nell'evento è Halo Infinite.

Nonostante la sua assenza, non possiamo dire che non stiano arrivando informazioni su ciò che sta per arrivare nelle prossime settimane, come il primo test cooperativo per la modalità campagna che uscirà tra qualche mese.

Un altro aspetto importante di Halo Infinite molto atteso è la modalità Forgia per la creazione di mappe e modalità di gioco, che dovrebbe anche fare presto la sua apparizione ufficiale. Ma mentre attendiamo dettagli dallo studio, alcuni utenti stanno già facendo trapelare alcune informazioni su questa modalità, come cambiare le abilità delle armi per creare nuove e potenti combinazioni. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Leaked Halo Infinite forge gameplay explains the weapon combining feature that allows you to create new weapon abilities! #Halo #HaloInfinite #Xbox

Credit to YouTuber: Bradguy123 pic.twitter.com/GkaW2LqjA1 — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 18, 2022

Leaked Halo Infinite forge gameplay of the weapon script feature (part 2). Here are more gun combinations that you can create. #HaloInfinite #Xbox #Halo pic.twitter.com/VohCd87YbJ — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 18, 2022

Non resta che attendere nuove informazioni ufficiali su Halo Infinite per sapere quando questa tanto attesa modalità arriverà nel gioco.

Fonte: VGC