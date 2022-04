Halo Infinite e la modalità Last Spartan Standing che ricorda un Battle Royale in un video gameplay

Con il grande aggiornamento della Stagione 2 di Halo Infinite: Lone Wolves in arrivo il 3 maggio, lo sviluppatore 343 Industries ha ora fornito uno sguardo ad alcune delle nuove modalità in arrivo nel gioco. Tra queste troviamo la modalità Last Spartan Standing, molto simile ad un Battle Royale.

In Last Spartan Standing l'unico obiettivo è sopravvivere fino alla fine. 12 giocatori si generano sulle mappe di Big Team Battle con un loadout "confinato" e cinque respawn. Una volta finite le vite si decreta il vincitore, anche se i giocatori possono ancora assistere alla partita.

Il designer multiplayer Zach Boyce ha affermato in un post sul blog che una prima versione di Last Spartan Standing non includeva equipaggiamenti impostati, ma secondo quanto riportato sembrava essere "molto noiosa come modalità". Invece, i giocatori saranno in grado di passare ad un'arma diversa ad ogni uccisione.

Le partite di Last Spartan Standing terminano quando un solo Spartan rimane in vita e ciò ovviamente fa pensare appunto ad una modalità Battle Royale. Ad ogni modo, Last Spartan Standing sarà implementato con l'arrivo della seconda stagione il 3 maggio.

Fonte: GameRant