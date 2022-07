Halo Infinite rinvia il beta test della campagna co-op

Il beta testing della campagna cooperativa di Halo Infinite avrebbe dovuto iniziare questa settimana, ma il community director di 343 Industries ha da poco confermato il rinvio del test perché sono stati individuati una serie di problemi critici che devono essere risolti.

Qualche settimana prima era stato annunciato che Halo Infinite avrebbe ricevuto un nuovo flight nella settimana dell'11 luglio, consentendo ai fan di giocare la modalità campagna in cooperativa e di far conoscere agli sviluppatori il loro feedback su questa feature in arrivo.

Mentre molti fan erano entusiasti e pronti a dare il via alla beta della campagna cooperativa, Brian Jerrard, il community director di Halo, ha informato i fan via Twitter che la build beta del gioco ha apparentemente alcuni problemi. 343 Industries sta lavorando per risolvere i problemi, ma probabilmente ci vorranno alcuni giorni per eliminarli tutti.

Purtroppo Jerrard non ha rivelato una data di uscita esatta per la beta, ma ha detto che il flight è ancora in programma per questa settimana.

Sebbene la natura dei problemi della beta sia sconosciuta, Jerrard ha rivelato che vogliono garantire un'esperienza positiva e degna di nota, ed è per questo che hanno bisogno di rinviare la beta.

La campagna cooperativa di Halo Infinite non doveva essere live esattamente l'11 luglio, tuttavia sembra che gli sviluppatori abbiano quasi confermato che non sarà disponibile fino alla fine di questa settimana.

Se non vi siete iscritti al beta testing della campagna co-op di Halo Infinite, potete ancora farlo. Tuttavia, è possibile solo per coloro che vogliono giocare attraverso Microsoft Store. Se possedete il gioco su Steam, il tempo per iscriversi è già scaduto.

Apologies to folks who expected the flight today - we're eager to get this into your hands but we also want to ensure it's a positive and worthwhile flight experience. Still targeting this week but it's day by day as work continues. Ty for your patience and understanding. (3/3) — Brian Jarrard (@ske7ch) July 11, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

La versione beta della campagna cooperativa consente ai giocatori di giocare la campagna completa di Halo Infinite con un massimo di 3 amici. Detto questo, la beta richiede il download di una nuova build del gioco, il che significa che non è possibile riportare i progressi nel gioco principale. Ciò significa anche che non è possibile utilizzare i propri dati di salvataggio nella versione beta.

Oltre alla campagna cooperativa, il flight in arrivo permetterà ai giocatori di testare la funzione Mission Replay.

Fonte: Dualshockers.