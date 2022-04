Halo Infinite nel nuovo trailer della Stagione 2 incentrato sulle mappe

343 Industries ha pubblicato in questi minuti un nuovo trailer incentrato su due mappe multiplayer di Halo Infinite che arriveranno nella Stagione 2.

Come promesso, 343 Industries ha impiegato alcuni minuti per mostrarci Catalyst e Breaker, rispettivamente una mappa per Arena e l'altra per Big Team Battle.

Catalyst è una mappa Arena simmetrica incastonata in alto all'interno di una vasta struttura dei Precursori simile a un tunnel. Troverete cascate che scendono attorno a passerelle sospese, mura della cattedrale ricoperte di vegetazione e un ponte luminoso che collega i due lati della mappa.

Breaker è una mappa BTB (Big Team Battle) pseudo-simmetrica ambientata in una discarica di Outcast in cui la base di ogni squadra è un enorme pezzo di naufragio, diviso dalla devastante struttura del raggio di plasma al suo centro. Questo raggio è assolutamente un elemento dinamico della mappa che presenta sia opportunità di gioco che sfide. Ecco il trailer.

I giocatori non dovranno aspettare molto per poter calpestare il terreno di queste mappe poiché arriveranno contemporaneamente al lancio della stagione 2, il 3 maggio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Halo Waypoint